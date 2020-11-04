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В Тульской области подтвердились еще 130 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подтвердились еще 130 случаев коронавируса

В России за сутки установлен новый рекорд – число заболевших превысило 19,5 тысяч.

В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев COVID-19, выздоровели 93 человека, скончались двое. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом заразились 12879 жителей региона, 11091 выздоровел, умерли 429.

За сутки в России установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией — 19 768 человек.

Сюжет: Коронавирус
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