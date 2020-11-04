Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем народного единства

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с Днем народного единства:

- Этот праздник символизирует безграничную верность Отечеству, готовность отстаивать его независимость, сообща делать все возможное ради процветания Родины.

Сегодня, как и много столетий назад, эти черты по-прежнему объединяют наш народ. Придают нам сил, чтобы справляться с любыми вызовами.

Пусть патриотизм и неравнодушие и впредь служат залогом сплоченности нашего общества.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия! С праздником!