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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем народного единства

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем народного единства

Глава региона обратился к тулякам.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей с Днем народного единства:

- Этот праздник символизирует безграничную верность Отечеству, готовность отстаивать его независимость, сообща делать все возможное ради процветания Родины.

Сегодня, как и много столетий назад, эти черты по-прежнему объединяют наш народ. Придают нам сил, чтобы справляться с любыми вызовами.

Пусть патриотизм и неравнодушие и впредь служат залогом сплоченности нашего общества.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия! С праздником!

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сегодня, в 10:19 −3
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