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Что делать, если холодно в квартире и нет газа: разъясняет прокурор

Что делать, если холодно в квартире и нет газа: разъясняет прокурор

Зачастую многие не знают, что делать в таких ситуациях.

К кому обращаться, если в доме холодно, в какой форме должна отчитываться УК и что делать, если общедомовое имущество оказалось в частных руках? Об этом и многом другом на прямой линии Myslo рассказал прокурор Привокзального района Тулы Сергей Нехорошев.

– Что делать, если общедомовое имущество оказалось в частных руках?

– Порядок использования и управления общим имуществом МКД установлен положениями ЖК РФ. Кодекс разрешает передавать имущество в пользование третьим лицам только по решению собрания собственников.

После передачи имущества и оформления на него прав собственности возвращение его обратно в состав общедомового возможно только в судебном порядке с учетом сроков исковой давности. Предстоит доказать, что спорное имущество относится к общедомовому, в силу чего полномочия по распоряжению им имеются только у собственников квартир, и решения о его передаче ими не принимались.

–Как и когда должна отчитываться УК о работе и в какой форме?

– Если иное не установлено договором управления МКД, управляющая организация ежегодно в первом квартале предоставляет отчет о проделанной работе, а также размещает его в электронной форме в открытом доступе. Если расходы УК меньше платы за содержание жилья, разница остается в распоряжении УК, но при условии, что эта экономия не привела к ненадлежащему качеству оказанных услуг и выполненных работ. Вопросы по отчету можно обсудить на общем собрании собственников, потребовать от УК сведения о размере и перечне обязательных платежей, работ, которые были выполнены.

Если есть основания полагать, что работы выполнены некачественно (сделан ремонт кровли, а квартиру заливает), можно обратиться с заявлениями о проверке законности расходования средств, собранных по строке «содержание жилья», в контролирующие и надзорные органы, ГЖИ по Тульской области, прокуратуру района.

– В квартире приостановлена подача газа. Законно ли это и что делать?

– Порядок и условия приостановления подачи газа в досудебном порядке регламентированы главой 8 Правил пользования газом.

Приостановление подачи возможно при наличии угрозы аварии, утечек газа, несчастного случая (отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах, отсутствие притока воздуха, неисправность или вмешательство в конструкции газоиспользующего оборудования).

Без предварительного уведомления приостанавливается подача газа только при самовольной газификации, неисполнении требований письменных предписаний, переустройстве оборудования без соблюдения норм законодательства.

Кроме того, подача газа может быть приостановлена и в случаях отсутствия договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования, отказа более двух раз в допуске специализированной организации для проведения работ по тех. обслуживанию газового оборудования, истечения у оборудования нормативного срока службы. В этих случаях приостановление осуществляется не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления.

– В квартире холодно. Каковы нормативы по температуре и куда обращаться?

– СанПиНом 2.1.2.2645-10 установлены допустимые температурные значения в жилом помещении в период отопительного сезона: +18-24 °C.

Анализ проведенных проверок показал, что проблемы с  теплоснабжением в квартирах связаны, прежде всего, с завоздушиванием отопительной системы, либо низким давлением на узле отопления, когда на улице выше +4°C.

Если в квартире холодные батареи, надо обратиться в управляющую компанию. Ее представитель замерит температуру в квартире, проверит общедомовые коммуникации, стояки центрального отопления и нагревательные приборы относительно параметров с котельной, а также устранит завоздушивание системы в случае его наличия и принимает другие меры. Если батареи продолжают оставаться холодными, можно обратиться в местную администрацию и прокуратуру области или района. Ведомство по каждому обращению проводит проверки, при наличии оснований принимаются меры  прокурорского реагирования.

Нет тепла: куда звонить?

  • Управление по городскому хозяйству администрации Тулы —
    8 (910) 150-82-93.
  • ЕДДС: (4872) 47–20–34; (4872) 47–20–37, 1391 (короткий номер работает только с городского телефона).
  • По области телефоны горячих линий по все МО опубликованы на сайте gkh.tularegion.ru в разделе «Информация».
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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