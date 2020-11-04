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Туляки спасли подстреленного лебедя
Фото: https://vk.com/taretaretare.

Туляки спасли подстреленного лебедя

Птице пришлось ампутировать крыло.

Молодого лебедя-шипуна с огнестрельным ранением подобрали в Щекино на Потёмкинском пруду. Его привезли в Тулу и передали волонтерам, которые занимаются помощью раненым птицам. После брошенного в соцсетях клича удалось собрать деньги на операцию в Москве.

Одно крыло птице пришлось ампутировать. Сейчас лебедь, которого назвали Потёмкин, уже в Туле, восстанавливается после операции. Он пока обитает в квартире своих спасителей в детском манеже.

Как только позволит состояние птицы, ее переведут жить на закрытой территории одного из тульских водоемов.

Как можно помочь в лечении Потёмкина, уточняйте у волонтеров.

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