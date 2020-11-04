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Фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» в Туле собрал представителей различных диаспор

Фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» в Туле собрал представителей различных диаспор

Фестиваль был приурочен к празднованию Дня народного единства.

4 ноября в День народного единства в ремесленном дворе «Добродей» прошел Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

Гостей и участников фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Все эти годы фестиваль способствует укреплению культурных основ нашего общества. В Тульской области живут представители более 150 наций и народностей. Наша общая задача — бережно сохранять культуру каждой из них. Неслучайно фестиваль проходит именно сегодня — в День народного единства.

Туляки и гости города смогли познакомиться с русской, афганской, таджикской, молдавской, еврейской, немецкой, езидской, туркменской, узбекской, грузинской и казачьей культурами. Каждая из них — кладезь уникальных традиций.

Одна из площадок демонстрировала русскую культуру. Её решили показать через народное творчество.

Галина Чекина:

- На нашей площадке переплетаются все женские русские ремесла и рукоделия: ткачество, вышивка, бисероплетение, кружево. Сегодня здесь представлено еще одно традиционное русское рукоделие — лоскутное шитье. Такое изделие можно было встретить в каждом доме. В лоскутном одеяло все сливается воедино, можно увидеть и лоскуток бабушкиного платка и лоскуток детской рубашечки. Это уникальное творчество, которое отлично отражает дух единения нашего народа.

Ольга Залдя:

- Молдавия — страна винограда и виноделов. На нашей выставке мы представили национальные костюмы, национальную керамику и предметы быта. Здесь можно увидеть старинные рушники, которые вышивали еще наши бабушки. Также мы принесли для гостей молдавский хлеб — мамалыга из кукурузной крупы. Он делается в казане, мешается специальной палочкой, а затем выкладывается на деревянную посуду.

Еще одно национальное блюдо — голубцы. В отличие от русских они у нас очень маленькие. Их заворачивают в самые разнообразные листья, а мясо для них мелко рубят.

Софья Бронштейн и Елена Фельдман:

- Мы представляем еврейскую диаспору и проект «Кешер». У нас есть невероятная традиция — каждую пятницу евреи отмечают шабат. Мы родились в еврейской семье, и родители рассказывали нам историю: каждый шабат в дом прилетает два ангела — добрый и злой. Если в доме все прекрасно, украшен стол и все дружны, то добрый ангел делает так, что в этой семье все будет прекрасно всю неделю. Если же в доме ссоры, то злой ангел управляет всей следующей неделей. На шабат печется традиционный хлеб хала, зажигаются свечки.

Как и во многих диаспорах, у нас женщина создает уют в доме. Но мы выступаем еще и за то, чтобы женщина реализовывалась в жизни, развивалась, достигала профессиональных высот. Мы говорим о том, что важно заниматься домом, но не забывать о своем развитии. Мы привлекаем людей со всей страны, в том числе молодежь. Чувствовать рядом с собой инициативных и интересных людей просто замечательно!

Фестиваль «Страна в миниатюре» проходит в Туле в 14 раз, но впервые его приняла площадка ремесленного двора «Добродей». В этом году фестиваль прошел в ограниченном формате с учетом требований Роспотребнадзора.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:32 +2
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