Туламашзавод поздравляет с Днем народного единства!

Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная слава и трудовые свершения.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем народного единства! Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа.

Более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, положить конец смуте, терзавшей страну.

Значение этого события для сохранения российской государственности, для всех последующих поколений россиян поистине огромно. Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее.

Это вековая дружба народов, населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому — России. Это наша история и духовно-нравственные ценности. Это подлинное народное единство, которое особенно ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо родного края!

Е. А. Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»,