В Тульской области от коронавируса скончалась жительница Мурманска
Женщине был 81 год.
За прошедшую неделю в регионе подтвержден летальный исход 12 пациентов. Это жители Тулы, Кимовска, Киреевска, Узловой, Ефремовского района и 81-летняя жительница Мурманска, которая проходила лечение в тульской больнице.
Возраст пациентов — от 35 до 86 лет. Как сообщает региональный оперштаб, у 10 из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 425 человек.
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