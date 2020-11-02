В Тульской области от коронавируса скончалась жительница Мурманска

За прошедшую неделю в регионе подтвержден летальный исход 12 пациентов. Это жители Тулы, Кимовска, Киреевска, Узловой, Ефремовского района и 81-летняя жительница Мурманска, которая проходила лечение в тульской больнице.

Возраст пациентов — от 35 до 86 лет. Как сообщает региональный оперштаб, у 10 из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 425 человек.