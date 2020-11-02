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В Тульской области продлили «налоговые каникулы» впервые зарегистрированным ИП

В Тульской области продлили «налоговые каникулы» впервые зарегистрированным ИП

Возможность получения «каникул» продлевается до 1 января 2024 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей», сообщает пресс-служба регионального правительства. 
 
До 1 января 2024 года продлевается возможность получения «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сферах бытовых услуг обслуживания и предоставления мест для временного проживания.
 
Законом Тульской области уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, а также в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0% при применении патентной системы налогообложения, включены животноводство и оказание услуг в данной области.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:00 0
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