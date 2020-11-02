В Тульской области продлили «налоговые каникулы» впервые зарегистрированным ИП

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей», сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 1 января 2024 года продлевается возможность получения «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сферах бытовых услуг обслуживания и предоставления мест для временного проживания.

Законом Тульской области уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, а также в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0% при применении патентной системы налогообложения, включены животноводство и оказание услуг в данной области.