новости
новости
Регистрация
В ковидных госпиталях Тульской области дополнительно откроют 448 мест
Фото из архива Myslo.

В ковидных госпиталях Тульской области дополнительно откроют 448 мест

Это произойдет в ноябре.

По данным на 29 октября, в Тульской области для оказания помощи больным коронавирусом развернуто 1160 коек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в ноябре дополнительно 448 коек развернут в госпиталях на базе больницы №10 Тулы и детской областной больницы.

Напомним, сейчас пациентов с коронавирусом госпитализируют в семь медицинских учреждений Тулы и области.

Сюжет: Коронавирус
Россияне боятся нового карантина и закупают товары впрок
Мир
Россияне боятся нового карантина и закупают товары впрок
сегодня, в 11:44, 108 2109 -1
В Тульской области растет количество заразившихся коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области растет количество заразившихся коронавирусом
сегодня, в 10:51, 54 4673 1
В Тульской области за сутки 109 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 109 случаев коронавируса
вчера, в 11:44, 31 5168 0
В соцсетях распространяют фейковую памятку по самолечению от коронавируса
Жизнь Тулы и области
В соцсетях распространяют фейковую памятку по самолечению от коронавируса
вчера, в 11:16, 93 3913 -4
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:33 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирускоронавирусный госпитальлечениеминздрав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Три фатальных заблуждения о кредитных картах
Три фатальных заблуждения о кредитных картах
Эксперты посчитали количество улиц Ленина в Тульской области
Эксперты посчитали количество улиц Ленина в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.