Фото из архива Myslo.
В ковидных госпиталях Тульской области дополнительно откроют 448 мест
Это произойдет в ноябре.
По данным на 29 октября, в Тульской области для оказания помощи больным коронавирусом развернуто 1160 коек.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в ноябре дополнительно 448 коек развернут в госпиталях на базе больницы №10 Тулы и детской областной больницы.
Напомним, сейчас пациентов с коронавирусом госпитализируют в семь медицинских учреждений Тулы и области.
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