В ковидных госпиталях Тульской области дополнительно откроют 448 мест

Фото из архива Myslo.

Это произойдет в ноябре.

По данным на 29 октября, в Тульской области для оказания помощи больным коронавирусом развернуто 1160 коек.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в ноябре дополнительно 448 коек развернут в госпиталях на базе больницы №10 Тулы и детской областной больницы.

Напомним, сейчас пациентов с коронавирусом госпитализируют в семь медицинских учреждений Тулы и области.