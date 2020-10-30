Эксперты посчитали количество улиц Ленина в Тульской области

И переулков, и площадей, и даже памятников.

Портал Strelka Mag опубликовал исследование об улицах и памятниках России, названных в честь Владимира Ильича Ленина.

Согласно исследованию, в России насчитывается 8486 улиц, названных в честь Ленина. В этот список включены все названия, образованные от имени вождя: Ленина, Ленинская, Ильича, Памяти Ильича, В. Ульянова, Володи Ульянова и так далее.

В Тульской области есть 65 элементов улично-дорожной сети, названных в честь Ильича. Кроме этого, в нашем регионе насчитали 61 памятник Ленину.

Чаще всего улицы, названные в честь Ленина, встречаются в Татарстане (483), в Свердловской области (466) и в Краснодарском крае (449).

Напомним, в этом году в Туле был завершен ремонт памятника Ленину. Согласно сайту госзакупок, стоимость работ составила почти 5 миллионов рублей.

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