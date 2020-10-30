В киреевской колонии-поселении потушили условный пожар

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В учениях принимали участие сотрудники местного гарнизона ГУ МЧС России по Тульского области и инспекции пожарной охраны УФСИН.

Согласно легенде, возгорание произошло на территории колонии-поселения №8 в пос. Бородинский в результате короткого замыкания электропроводки в жилой части здания, на втором этаже. Огонь охватил площадь в 190 квадратных метров.

Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурной части исправительного учреждения в 10.00. К месту пожара сразу же выдвинулась добровольно-пожарная дружина из числа сотрудников учреждения, медицинский работник и электрик.

Дежурный помощник начальника колонии вызвал пожарных, организовал проверку наличия осужденных и сотрудников, а затем обесточил «горящее» здание. Для тушения условного пожара прибыло два противопожарных отделения.

Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы – спасатели проверили задымленные помещения на предмет пострадавших. Один из них был успешно обнаружен и эвакуирован, после чего участники учений приступили к тушению огня. Подводя итоги, организаторы учений отметили, что все подразделения и службы успешно выполнили поставленные задачи.