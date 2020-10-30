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На ул. Пузакова рецидивист ограбил 37-летнюю тулячку

На ул. Пузакова рецидивист ограбил 37-летнюю тулячку

Злоумышленника оперативно задержали полицейские.

Подозреваемого в грабеже задержали полицейские в Туле. По предварительным данным, злоумышленник в вечернее время напал на 37-летнюю женщину около одного из домов на ул. Пузакова. Предметом его преступного посягательства стал мобильный телефон, который он забрал у потерпевшей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, обнаружили и изъяли похищенное. 26-летний неработающий ранее судимый за кражи, грабежи и разбои местный житель признался в содеянном. В отделе полиции «Зареченский» ведут работу по выяснению всех деталей противоправной деятельности мужчины. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:45 +1
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Тулаулица Пузакова

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