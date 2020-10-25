Ремонт Московского шоссе в Туле завершат к 25 ноября

Фото пресс-службы администрации города.

В Туле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют Московское шоссе. Средства региону дополнительно выделили из резервного Фонда правительства РФ.

В рамках контракта ремонтируют около 2,5 км дорожного полотна. Стоимость работ — 103,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодня полностью проведено фрезерование дорожного покрытия, уложен выравнивающий слой, на 40% выполнены работы по установке дорожного бордюрного камня, на 70% бордюры установлены на тротуарах.

Помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров, дополнительно будут проложены пешеходные дорожки там, где их раньше не было. Также установят барьерные ограждения, водоотводные лотки, новые остановочные павильоны, нанесена дорожная разметка,

Ориентировочный срок окончания работ — 25 ноября.