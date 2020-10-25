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Титул «Краса Тулы - 2020» выиграла 19-летняя студентка

Титул «Краса Тулы - 2020» выиграла 19-летняя студентка

Будущий врач Александра Федосова стала лучшей на областном конкурсе красоты.

Финальное шоу прошло в Колонном зале Дворянского собрания. В нем приняли участие 16 прекрасных девушек со всей Тульской области. Организатором конкурса выступило модельное агентство Linda, мероприятие прошло в рамках фестиваля Fashion Style.

Девушки представили на суд жюри и зрителей три конкурсных выхода: приветствие, дефиле в шубах и дефиле в вечерних платьях.

Каждая девушка выглядела на сцене ярко и самобытно, за насколько минут дефиле каждая постаралась максимально раскрыть свою индивидуальность, очаровать улыбкой, грацией и стилем, продемонстрировать шарм и природную красоту.

По традиции, все участницы получили титулы и подарки от спонсоров. Но все же главные титулы распределили среди самых достойных.

Титул «3-я вице-мисс Краса Тулы — 2020» завоевала Александра Травина, студентка эстрадного отделения колледжа культуры и искусства, актриса музыкального учебного театра «Наш формат».

Титул «2-я вице-мисс Краса Тулы — 2020» присудили Надежде Мишиной. Активная девушка, занимается боксом, водит мотоцикл, любит кататься на сноуборде. Работает на производстве наружной рекламы.

Титул «1-я вице-мисс Краса Тулы — 2020» выиграла Шамиля Гуломова. В 19 лет она самостоятельно приехала в Тулу учиться и работать. Шамиля — мастер маникюра.

Титул «Мисс Талант» выиграла Василиса Тарасенко. Девушка занимается сохранением традиционной народной культуры, руководит студией этно-вокала «ПолыньFolk», а также поет в ансамбле «Усладушка».

Титул «Юная Краса Тулы» жюри единогласно присудили Милане Яворской. Девушка — модель, активно участвует в различных показах, развивается в интернет-направлениях и мечтает стать агентом по недвижимости.

И вот наконец главный титул! «Красой Тулы — 2020» стала Александра Федосова. Девушке 19 лет, она учится на третьем курсе Медицинского института ТулГУ и мечтает стать врачом-косметологом.

Неделю назад Саша вышла замуж и сменила фамилию на Фоменкова, но на конкурсе выступала под девичьей. Ну, а муж Владимир поддерживал красавицу жену в зале.

— Саша, почему ты решила принять участие в этом конкурсе?

- Я уже много лет занимаюсь в модельном агентстве, и мне прислали приглашение принять участие в этом конкурсе. Я показала его мужу и он поддержал — иди!

— Что для тебя стало самым сложным на конкурсе?

- Справиться с волнением и красиво пройти в платье со шлейфом. Я справилась.

— Какие эмоции испытала, когда поняла, что победила?

- Это было очень неожиданно! Я счастлива. Приятно, что на репетициях мы с девочками очень сдружились, думаю, будем общаться и дальше. Я всех поздравляю!

- Я очень верил, что Саша выиграет корону, — говорит Владимир Фоменков. — Она у меня потрясающая!

из досье myslo

Александра Федосова

Рост 175 см, вес 52 кг.

Родилась 31 января 2001 г. в Алексине.

Семья: муж Владимир Фоменков.

Окончила тульский лицей 1, студентка Медицинского института ТулГУ.

Любимая книга: М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Любимое блюдо: паста карбонара, приготовленная мужем.

Мечта: дружная большая семья и свой дом.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:38 +3
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