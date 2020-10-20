В России побит очередной рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки
Отметим, что федеральный оперштаб сегодня опубликовал статистику на три часа позже, чем обычно.
В России побит очередной рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки — COVID-19 подтвердился у 16 319 человек. Зафиксировано 269 летальных исходов. Выздоровели 9704 жителя.
В Тульской области за сутки 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вылечились 50 человек. Ситуация с начала пандемии в регионе следующая:
Общая статистика по российским регионам за сутки такова:
сегодня, в 11:02, 59 3168 1
вчера, в 13:37, 14 4488 0
вчера, в 12:09, 43 4612 1
вчера, в 12:05, 50 3661 1
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