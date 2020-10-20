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В России побит очередной рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки

В России побит очередной рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки

Отметим, что федеральный оперштаб сегодня опубликовал статистику на три часа позже, чем обычно.

В России побит очередной рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки — COVID-19 подтвердился у 16 319 человек. Зафиксировано 269 летальных исходов. Выздоровели 9704 жителя.

В Тульской области за сутки 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вылечились 50 человек. Ситуация с начала пандемии в регионе следующая:

 

Общая статистика по российским регионам за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:45 +1
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