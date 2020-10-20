Тульские водители удивились знаку «Движение направо» на ул. Тимирязева

Фото Александра Слевина.

А вы его замечали?

Тульские автолюбители с удивлением обнаружили, что на перекрестке улиц Тимирязева и Кауля установлен дорожный знак «Движение направо». Эту тему водители обсуждают в социальных сетях.

— Можно там было светофор сделать, но нет… Все «для людей», — пишет Анна М.

— Мне даже интересно, кому тут поворот налево-то помешал, — спрашивает Александр С.

— Давно пора было его там поставить, — считает Мишаня П.

— Все так же стоят и поворачивают налево, на знаки в Туле не смотрят, — заявил Андрей Б.

Интересно, что при этом мнения водителей, когда был установлен знак, разделились.

Кто-то уверен, что еще буквально вчера знака там не было. Другие утверждают, что поворачивать налево запрещено уже пару месяцев.

Тем временем в пресс-службе администрации Тулы рассказали, что соответствующий знак на этом перекрестке установлен… аж в 2019 году!

- На данном пересечении основной причиной ДТП являлось несоблюдение очередности проезда при совершении маневра со второстепенной улицы. Данная мера призвана уменьшить количество допустимых маневров с ул. Кауля.

Также в администрации отметили, что на перекрестке установят знак «Движение без остановки запрещено», который будет понуждать участников дорожного движения совершать обязательную остановку перед выездом с ул. Кауля.

Друзья, а вы обращали внимание на данный дорожный знак? Как давно он появился на перекрестке? Расскажите нам об этом в комментариях.