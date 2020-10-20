В Тульской области за сутки поймали 8 таксистов-нелегалов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Все они принимали заказы через диспетчерскую службу такси «Максим».

Накануне региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства вместе с сотрудникам ГИБДД и Ространснадзора провели рейд по такси. Во время него пресекли 8 нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

«В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении. Все они принимали заказы через диспетчерскую службу такси «Максим». Четыре транспортных средства задержано и эвакуировано на специализированную стоянку до вынесения решения суда», — сообщили в правительстве Тульской области.

В пресс-службе отметили, что рейды по выявлению нелегальных перевозчиков проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина. С начала года по фактам перевозки пассажиров без соответствующего разрешения составлено 58 протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей. 46 транспортных средств арестованы.