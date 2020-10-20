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В Тульской области за сутки поймали 8 таксистов-нелегалов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области за сутки поймали 8 таксистов-нелегалов

Все они принимали заказы через диспетчерскую службу такси «Максим».

Накануне региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства вместе с сотрудникам ГИБДД и Ространснадзора провели рейд по такси. Во время него пресекли 8 нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
 
«В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении. Все они принимали заказы через диспетчерскую службу такси «Максим». Четыре транспортных средства задержано и эвакуировано на специализированную стоянку до вынесения решения суда», — сообщили в правительстве Тульской области.
 
 
В пресс-службе отметили, что рейды по выявлению нелегальных перевозчиков проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина. С начала года по фактам перевозки пассажиров без соответствующего разрешения составлено 58 протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей. 46 транспортных средств арестованы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +4
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