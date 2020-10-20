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В Туле мужчина насиловал падчерицу

В Туле мужчина насиловал падчерицу

Уроженец Таджикистана отправится в колонию на 14 лет.

В Туле 37-летний уроженец Таджикистана (гражданин РФ) признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.
 
По нашей информации, мужчина дважды изнасиловал падчерицу - дочь тулячки, с которой он сожительствовал.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:13 +1
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