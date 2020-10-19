В Тульской области за неделю коронавирусом заболели 490 жителей
Новые случаи не выявлены только в Тепло-Огаревском районе.
По данным регионального оперативного штаба, с 13 по 19 октября в Тульской области зарегистрировано 490 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. Новые случаи не выявлены в Тепло-Огаревском районе.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 192 случая заболевания.
302 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 9935 человек.
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