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Туляку запретили водить машину из-за алиментов
Изображение Hebi B. с сайта Pixabay

Туляку запретили водить машину из-за алиментов

После этого мужчина погасил долг в размере более 90 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов находилось исполнительное производство в отношении 40-летнего мужчины. Он задолжал более 90 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего сына.
 
Мужчина скрывался от приставов и не принимал никаких мер, чтобы выплатить деньги. Поэтому приставы вынесли постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством.
 
«В результате принятых мер Р. погасил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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