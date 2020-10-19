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С начала пандемии в Тульской области умерли 402 человека с COVID-19

С начала пандемии в Тульской области умерли 402 человека с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшую неделю в Тульской области подтвержден летальный исход 11 пациентов с коронавирусом. Это жители Тулы, Белева, Донского, Новомосковска, Одоевского и Плавского районов в возрасте от 40 до 84 лет. У 9 пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 402 человека.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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