В Тульской области суд запретил работу приюта для животных «Счастливый»

Одоевский районный суд Тульской области вынес решение по иску прокурора района к владелице приюта для животных «Счастливый» Владиславе Асиповой. Он требовал признать деятельность приюта на территории села Березово незаконной и запретить ее.

Приют для животных в селе Березово появился в 2019 году на территории одного из домов, куда женщина перевезла своих многочисленных питомцев из подмосковной деревни Терехово. Там тоже жителям не понравилось соседство с 80 собаками, тремя лошадьми, пони, быком и котами.

В Березово из-за большого количества животных стояла постоянная вонь и царила антисанитария. Да и просто прогуляться с детьми по поселку было опасно из-за собак, которые могли покидать территорию домовладения.

За 2019-2020 гг. ответчица 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Прокурорская проверка установила, что женщина организовала приют в доме, на который у нее не было правоустанавливающих документов. Также ведомство еще раз подтвердило жалобы на свободное перемещение животных за пределы используемых участков.

Решением Одоевского районного суда Тульской области требования прокурора удовлетворены частично. Суд признал деятельность Асиповой по организации массового содержания животных незаконной, запретил ей заниматься указанной деятельностью до устранения выявленных нарушений, обязал осуществить вывоз животных с самовольно занятого земельного участка в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу, освободить самовольно занятый земельный участок, привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.