На Тулу идет резкое похолодание: ГИБДД предупреждает туляков об опасности на дорогах

Фото из архива Myslo.

На территории Тульской области в период с 18 по 22 октября 2020 возможно ухудшение погодных условий, в частности, понижение температуры ниже нуля, с возможным образованием наледи на проезжей части дороги и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Уважаемые водители, помните, что при выпадение осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможения, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим.

Согласно п. 10.1. ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил».

Кроме того экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.