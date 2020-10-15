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На Тулу идет резкое похолодание: ГИБДД предупреждает туляков об опасности на дорогах
Фото из архива Myslo.

На Тулу идет резкое похолодание: ГИБДД предупреждает туляков об опасности на дорогах

Опасную погоду прогнозируют с 18 по 22 октября.

На территории Тульской области в период с 18 по 22 октября 2020 возможно ухудшение погодных условий, в частности, понижение температуры ниже нуля, с возможным образованием наледи на проезжей части дороги и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.
 
 

Уважаемые водители, помните, что при выпадение осадков в виде снега следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможения, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Уважаемые участники дорожного движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим.
 
Согласно п. 10.1. ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил».
 
Кроме того экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
 
 
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