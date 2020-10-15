Накажи автохама: припарковался на тротуаре и хамил в ответ на замечания

Фото Олега Незнанова

Важно: огромная просьба присылать видео и фото, на которых различимы регистрационные знаки автомобилей-нарушителей, а также явно видно нарушение ПДД. Например, по некоторым фото не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что машина в момент съемки была именно припаркована, а не ехала в том месте, где ее сфотографировали.

Туляк Олег Незнанов прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» фото, на котором запечатлел нарушителя ПДД. По его словам, снимок сделан 14 октября этого года.

«Данный хам припарковался в 12.30 на тротуаре у дома № 6 по ул. Михеева. На просьбы покинуть тротуар, дядя пенсионного возраста всех посылал на…», — сообщил автор письма.