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Накажи автохама: припарковался на тротуаре и хамил в ответ на замечания
Фото Олега Незнанова

Накажи автохама: припарковался на тротуаре и хамил в ответ на замечания

Публикуем очередное письмо читателя.

Важно: огромная просьба присылать видео и фото, на которых различимы регистрационные знаки автомобилей-нарушителей, а также явно видно нарушение ПДД. Например, по некоторым фото не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что машина в момент съемки была именно припаркована, а не ехала в том месте, где ее сфотографировали.
 
Туляк Олег Незнанов прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» фото, на котором запечатлел нарушителя ПДД. По его словам, снимок сделан 14 октября этого года.
 
«Данный хам припарковался в 12.30 на тротуаре у дома № 6 по ул. Михеева. На просьбы покинуть тротуар, дядя пенсионного возраста всех посылал на…», — сообщил автор письма.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:14 +1
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