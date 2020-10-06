Нет «Счастливому»: Суд начал рассмотрение иска о закрытии приюта для животных в Тульской области

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В поселковую администрацию и полицию неоднократно поступали жалобы на безнадзорных собак, лошадей и быка в с. Березово.

Одоевский районный суда Тульской области начал рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению прокурора муниципалитета к Владиславе Асиповой о признании деятельности по содержанию приюта для животных на территории села Березово незаконной и запрете этой деятельности.

Основанием для обращения прокуратуры в суд стали неоднократные обращения жителей села. Они устали от соседства с приютом, который расположился рядом с их домами. Из-за большого количества животных в поселке постоянная вонь и антисанитария. Да и просто прогуляться с детьми по поселку связано с опасностью из-за собак, которые имеют возможность покидать территорию домовладения. Кроме десятков собак на участке под ИЖС содержатся лошади и бык.

Кстати, Асипова в поле зрения правоохранительных органов и СМИ уже несколько лет. В 2018 году телеканал «360» опубликовал сюжет о приюте для животных в деревне Терехово, в Новой Москве:

«На шести дачных сотках уживаются 80 собак, три лошади, пони, а еще коты, крысы, мыши и даже один попугай. Хозяйка приюта Влада Асипова собирает животных с детства, с годами хобби стало смыслом и стилем жизни: утром — кормежка, вечером — прогулка, где-то между этим непременная ссора с соседями», — говорилось с сюжете.

На тот момент женщина планировала в ближайшее время переехать в другое место в седьмой раз и присмотрела домик в Тульской области. В 201 году в Одоевском районе женщина организовала приют «Счастливый». Но счастья это соседям не прибавило.

Прокуратура Одоевского района провела по факту обращений проверку в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выявила нарушения требований действующего законодательства:

использование Асиповой земельного участка при отсутствии прав на него,

свободное перемещение большинства животных по занятым земельным участкам, без содержания их в вольерах,

свободное перемещение животных за пределы используемых участков.

В администрацию МО «Восточно-Одоевское» и ОП «Одоевское» МОМВД России «Белевский» неоднократно поступали жалобы на безнадзорное нахождение собак, лошадей и быка на территории домовладений жителей с. Березово Одоевского района.

За 2019-2020 гг. ответчик 9 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

В связи с этим прокурор просит суд признать деятельность Асиповой по содержанию приюта для животных незаконной, запретить ей заниматься это деятельностью до устранения выявленных нарушений, осуществить вывоз находящихся в приюте животных с земельного участка, освободить самовольно занятый земельный участок, привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние.

В судебном заседании стороны дали пояснения по делу, были допрошены пятеро свидетелей. Судебное заседание отложено на 14 октября.