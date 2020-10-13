Тульская «Металлика» вернула работникам долг в 2,6 млн рублей

В Туле прокуратура Пролетарского района провела проверку трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Металлика», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе поверки установлено, что перед 67 работниками организации образовалась задолженность в размере более 2,6 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а директора привлекла к административной ответственности, после чего задолженность была погашена.