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Тульская «Металлика» вернула работникам долг в 2,6 млн рублей

Тульская «Металлика» вернула работникам долг в 2,6 млн рублей

Исключительно после прокурорской проверки.

В Туле прокуратура Пролетарского района провела проверку трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Металлика», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
В ходе поверки установлено, что перед 67 работниками организации образовалась задолженность в размере более 2,6 млн рублей.
 
Прокуратура внесла руководителю предприятия представление,  а директора привлекла к административной ответственности, после чего задолженность была погашена.  
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:34 +1
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