В тульском детском саду 10 человек заразились коронавирусом

Большая часть заболевших – педагоги. Пока в учреждение не поступало каких-либо предписаний от Роспотребнадзора.

Как стало известно Myslo, в тульском детском саду Центра образования №12 (ул. Литейная, 34), зафиксирована вспышка COVID-19. По нашей информации, коронавирусом заразились семь педагогов и трое детей.

«В Роспотребнадзор мы дозвониться не можем, работать в саду некому. Но ни карантина, ни банальной санобработки никто не собирается делать», – жалуются обеспокоенные родители.

Пока дошкольное учреждение не получало каких-либо письменных предписаний от Роспотребнадзора, карантинные мероприятия не проводились.