В Туле скончался известный оружейник
11 октября на 74-м году ушел из жизни ветеран труда Алексей Иванович Бутенко.
11 октября 2020 года на 74-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, бывший первый заместитель начальника — директор опытного завода Конструкторского бюро приборостроения Алексей Иванович Бутенко.
Алексей Иванович родился в 1947 году в Туле. Трудовую деятельность начал в КБ приборостроения в 1971 году инженером после окончания Тульского политехнического института. С 1974 года занимался комсомольской и партийной работой. В 1978 году был избран секретарем парткома КБП и работал на этом посту до 1982 года. В дальнейшем занимал должности заведующего организационно-партийного отдела ГК КПСС, заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы
Талантливый, целеустремленный, бескомпромиссный человек, остро чувствовавший свою ответственность перед коллективом, в своей повседневной деятельности
С июля 2010 года по август 2011 года Алексей Иванович Бутенко работал заместителем губернатора Тульской области, курировал промышленность региона. Он активно участвовал в общественной жизни Тульской области, возглавлял Совет старейшин Тульской торгово-промышленной палаты. Его опыт руководителя, управленца и оружейника был бесценен для тульского директорского корпуса.
За активное участие в выполнении государственных задач
Руководство и коллектив АО «КБП» выражают соболезнования родным и близким Алексея Ивановича. Он навсегда останется в памяти своих многочисленных коллег, единомышленников и друзей как настоящий патриот, гражданин России, человек, преданный своему делу, верный своему слову. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью Алексея Ивановича Бутенко.
Прощание с
А. И. Бутенкои гражданская панихида состоятся на центральной аллее Смоленского кладбища Тулы в среду, 14 октября, в 12.00.