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В Туле скончался известный оружейник

В Туле скончался известный оружейник

11 октября на 74-м году ушел из жизни ветеран труда Алексей Иванович Бутенко.

11 октября 2020 года на 74-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, бывший первый заместитель начальника — директор опытного завода Конструкторского бюро приборостроения Алексей Иванович Бутенко.

Алексей Иванович родился в 1947 году в Туле. Трудовую деятельность начал в КБ приборостроения в 1971 году инженером после окончания Тульского политехнического института. С 1974 года занимался комсомольской и партийной работой. В 1978 году был избран секретарем парткома КБП и работал на этом посту до 1982 года. В дальнейшем занимал должности заведующего организационно-партийного отдела ГК КПСС, заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы Тульского обкома КПСС, первого секретаря Киреевского райкома КПСС Тульской области. В 1990 году был назначен первым заместителем начальника — директором опытного завода КБП.

А. И. Бутенко внес большой личный вклад в развитие производственно-лабораторной базы предприятия, в оснащение ее высокопроизводительным оборудованием и в организацию серийного производства изделий по тематике предприятия на базе опытного завода. Им было оперативно подготовлено и организовано производство стрелкового оружия для спецподразделений МВД, медицинских лазерных приборов, противотанкового ракетного комплекса «Корнет» под заключенные контракты для поставки его за рубеж. Это позволило обеспечить высокоэффективную и устойчивую работу предприятия, своевременно и качественно изготовить экспериментальные и опытные образцы новой техники, осваивать их серийное производство на заводах отрасли, сохранить основной состав высококвалифицированных рабочих кадров.

Талантливый, целеустремленный, бескомпромиссный человек, остро чувствовавший свою ответственность перед коллективом, в своей повседневной деятельности А. И. Бутенко значительное внимание уделял вопросам социальной защищенности трудящихся, активно участвовал в организации благотворительной помощи различным учреждениям, общественным организациям и др.

С июля 2010 года по август 2011 года Алексей Иванович Бутенко работал заместителем губернатора Тульской области, курировал промышленность региона. Он активно участвовал в общественной жизни Тульской области, возглавлял Совет старейшин Тульской торгово-промышленной палаты. Его опыт руководителя, управленца и оружейника был бесценен для тульского директорского корпуса.

За активное участие в выполнении государственных задач А. И. Бутенко был награжден орденом «Знак Почета», орденами Дружбы и Почета. Его работа по созданию и производству новой техники была отмечена званиями лауреата Государственной и Мосинской премий, а также премии Правительства РФ. Ему присуждено звание «Почетный машиностроитель» Минпромнауки РФ, он награжден почетным знаком управы города Тулы «За заслуги перед городом» I степени, памятным знаком Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Руководство и коллектив АО «КБП» выражают соболезнования родным и близким Алексея Ивановича. Он навсегда останется в памяти своих многочисленных коллег, единомышленников и друзей как настоящий патриот, гражданин России, человек, преданный своему делу, верный своему слову. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью Алексея Ивановича Бутенко.

Прощание с А. И. Бутенко и гражданская панихида состоятся на центральной аллее Смоленского кладбища Тулы в среду, 14 октября, в 12.00.

 
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