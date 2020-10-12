За неделю жители Тульской области более 66000 нарушили ПДД

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С 5 по 11 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 66 412 нарушений ПДД.

64210 водителей привлечены к ответственности за превышение установленной скорости движения,

69 водителей – за нарушение требований к перевозке детей,

90 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Кроме того, 121 водитель оштрафован за тонировку, 88 выехали на дорогу «под градусом» (из них 14 – повторно). 20 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. Ещё 1814 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД.

172 автомобиля помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может отправиться в колонию на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.