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За неделю жители Тульской области более 66000 нарушили ПДД
Фото из архива MySlo

За неделю жители Тульской области более 66000 нарушили ПДД

Самое распространённое нарушение – превышение допустимой скорости движения.

С 5 по 11 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 66 412 нарушений ПДД.

  • 64210 водителей привлечены к ответственности за превышение установленной скорости движения,
  • 69 водителей – за нарушение требований к перевозке детей,
  • 90 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Кроме того, 121 водитель оштрафован за тонировку, 88 выехали на дорогу «под градусом» (из них 14 – повторно). 20 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. Ещё 1814 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД.

172 автомобиля помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может отправиться в колонию на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте «пьяной езды», сообщите об этом в ГИБДД, ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38. Номер для сообщений в WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13.
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