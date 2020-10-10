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За сутки у 51 туляка выявлена коронавирусная инфекция

За сутки у 51 туляка выявлена коронавирусная инфекция

На данный момент ею переболели уже 9562 человека.

За минувший сутки. по данным на утро 10 октября, в Тульской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекций, 41 человек выздоровел и 2 скончались. 

Всего за весь период мониторинга коронавирусная инфекция подтверждена у 10 593 жителей региона, из них 9 562 выздоровели и 387 умерли.

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.

Сюжет: Коронавирус
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