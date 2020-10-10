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Пожар в многоэтажке на проспекте Ленина в Туле: с огнем боролись более получаса
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в многоэтажке на проспекте Ленина в Туле: с огнем боролись более получаса

ЧП случилось рано утром 10 октября.

10 октября в 04.15 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Туле на проспекте Ленина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по одному расчету ПСЧ-11, ПСЧ-4, ПСЧ-1, ОП ПЧС-5 и автолестница для работы на верхних этажах зданий.

По прибытии на место происшествия в 04.22, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 04.55.

Пострадавших нет. В результате происшествия  в помещении размером 2х5 м выгорел электрощиток, обгорел и обрушился подвесной потолок, помещение закоптилось по всей площади. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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