Пожар в многоэтажке на проспекте Ленина в Туле: с огнем боролись более получаса
ЧП случилось рано утром 10 октября.
10 октября в 04.15 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Туле на проспекте Ленина.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по одному расчету ПСЧ-11, ПСЧ-4, ПСЧ-1, ОП ПЧС-5 и автолестница для работы на верхних этажах зданий.
По прибытии на место происшествия в 04.22, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 04.55.
Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении размером 2х5 м выгорел электрощиток, обгорел и обрушился подвесной потолок, помещение закоптилось по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека личного состава и 7 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.