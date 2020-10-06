Туляки нахватали штрафов за нарушения «масочного» режима на 14 миллионов рублей

Об этом сообщил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

В эти минуты в здании регионального правительства проходит еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:

- Усиленный контроль за соблюдением «масочного» режима дает результаты. 80 процентов покупателей в торговых центрах находятся в масках. 40 процентов жителей носят маски на остановках общественного транспорта и непосредственно в транспорте. В целом, ситуация под контролем. В настоящее время за нарушения масочного режима тулякам выписано штрафов на 14 миллионов рублей. Большинство из них взысканы.

Напомним, в Тульской области за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса.