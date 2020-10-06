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Туляки нахватали штрафов за нарушения «масочного» режима на 14 миллионов рублей

Туляки нахватали штрафов за нарушения «масочного» режима на 14 миллионов рублей

Об этом сообщил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

В эти минуты в здании регионального правительства проходит еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:

- Усиленный контроль за соблюдением «масочного» режима дает результаты. 80 процентов покупателей в торговых центрах находятся в масках. 40 процентов жителей носят маски на остановках общественного транспорта и непосредственно в транспорте. В целом, ситуация под контролем. В настоящее время за нарушения масочного режима тулякам выписано штрафов на 14 миллионов рублей. Большинство из них взысканы. 

Напомним, в Тульской области за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:47 −6
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