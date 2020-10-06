В Тульской области число новых случаев коронавируса за сутки выросло до 46

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, выздоровели 44 человека.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 10393 жителя, выздоровел 9391, скончался 381.

Общая ситуация по регионам России за сутки такова:

Отметим, что в Москве установлен антирекорд: за сутки госпитализировано 1049 человек с коронавирусом.