Туляк застрял в лифте во время возгорания в электрощитке

По словам мужчины, пожарные и лифтер сработали оперативно, поэтому он не пострадал.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 6 октября в доме №44, корп. 2 по ул. Мезенцева в Туле произошло возгорание в электрощитке. В этот момент наш читатель ехал в лифте.

«Лифт остановился в районе 7-го этажа, и в кабину пошла гарь. Лифтер очень быстро прибежал и вытащил меня. Ребята-пожарные тоже оперативно приехали и потушили. Большое спасибо и лифтеру, и пожарным!» — рассказал туляк.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитке. Спасены два человека и еще восемь эвакуированы.