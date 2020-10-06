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Туляк застрял в лифте во время возгорания в электрощитке

Туляк застрял в лифте во время возгорания в электрощитке

По словам мужчины, пожарные и лифтер сработали оперативно, поэтому он не пострадал.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 6 октября в доме №44, корп. 2 по ул. Мезенцева в Туле произошло возгорание в электрощитке. В этот момент наш читатель ехал в лифте.
 
«Лифт остановился в районе 7-го этажа, и в кабину пошла гарь. Лифтер очень быстро прибежал и вытащил меня. Ребята-пожарные тоже оперативно приехали и потушили. Большое спасибо и лифтеру, и пожарным!» — рассказал туляк.
 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитке. Спасены два человека и еще восемь эвакуированы.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +4
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