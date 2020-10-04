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В Тульской области за сутки выявлено 38 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки выявлено 38 случаев коронавируса

Кроме того, зарегистрировано 31 выздоровление и две смерти.

По состоянию на 4 октября, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано еще 38 случаев коронавируса. На данный момент общее количество зафиксированных с начала пандемии пациентов с COVID-19 составляет 10 тыс. 304 человека, а число выздоровевших — 9 тыс. 330.
 
Также за минувшие сутки 31 пациент выздоровел и двое скончались.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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