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Накажи автохама: нарушитель на каршеринговой машине найден и получит штраф

Накажи автохама: нарушитель на каршеринговой машине найден и получит штраф

Мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, ранее мы опубликовали видео, на котором запечатлено, как водитель каршерингового Volkswagen Polo с номером О816Н (М)Е799 объехал стоящие перед светофором автомобили по встречной полосе.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, установлено, что в момент нарушения ПДД за рулем автомобиля находился 23-летний житель Тулы. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения).
 

 
 
 

Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 +8
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