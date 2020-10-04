Накажи автохама: нарушитель на каршеринговой машине найден и получит штраф

Напомним, ранее мы опубликовали видео, на котором запечатлено, как водитель каршерингового Volkswagen Polo с номером О816Н (М)Е799 объехал стоящие перед светофором автомобили по встречной полосе.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, установлено, что в момент нарушения ПДД за рулем автомобиля находился 23-летний житель Тулы. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения).