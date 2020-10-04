Автодорогу Тула — Белев частично перекрыли из-за велопробега
Соревнования проходят 4 октября. Окончание запланировано на 15.00.
В воскресенье 4 октября в Дубенском районе Тульской области проходит финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia.
Напомним, участники соревнований будут состязаться на трех дистанциях: 1 круг — 35 км, 2 круга — 70 км или 3 круга — 105 км. Старт и финиш пройдут в селе Воскресенское.
Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, в связи с проведением гонки с 9.00 до 15.00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств по следующим автодорогам:
• Тула — Белев (с км 37 по км 50)
• Тула — Белев — а/п к н. п. Дубна (с км 0 по км 13)
• Дубна — Скоморошки — Тула — Белев (с км 1 по км 13)
Подробнее о перекрытии дорог и схеме объезда смотрите здесь.
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