Коммунальная авария на водозаборе в Туле: организована раздача питьевой и технической воды

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Напомним, 4 октября стало известно, что на магистральном водоводе поврежден участок трубы диаметром 700 мм. С 14.00 до окончания работ в южную часть Центрального, Советского, Привокзального районов города Тулы, в поселках Скуратово, Косая Гора, и Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением.

На время проведения работ организована раздача питьевой и технической воды: