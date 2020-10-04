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Коммунальная авария на водозаборе в Туле: организована раздача питьевой и технической воды
Изображение Colin Behrens с сайта Pixabay

Коммунальная авария на водозаборе в Туле: организована раздача питьевой и технической воды

Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводят восстановительные работы.

Напомним, 4 октября стало известно, что на магистральном водоводе поврежден участок трубы диаметром 700 мм. С 14.00 до окончания работ в южную часть Центрального, Советского, Привокзального районов города Тулы, в поселках Скуратово, Косая Гора, и Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением.
 

На время проведения работ организована раздача питьевой и технической воды:
 

Адреса выдачи технической воды.

 

Центральный территориальный округ

п/п

Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1

Скуратовский микрорайон, д. 8

2

п. Менделеевский, ул. Ленина 19. 08.00-11.00; 14.00-17.00

3

перекресток пр. Ленина и Академика Павлов в р-не рынка «Салют) 11.00-14.00; 17.00-21.00

 

Советский территориальный округ

п/п

Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1

пр. Ленина, д. 74-76

2

ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)

 

Привокзальный территориальный округ

п/п

Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1

Ул. Макаренко 9-Б (магазин «Пятерочка»)

2

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)

                                                    

Адреса выдачи питьевой воды.

 

Выдача воды из машины «Ключ здоровья» с 15.00:

- пос. 2 Западный, ул. Новоселов, д. 4 к. 3

 

Киоски «Ключ здоровья» с 16.00 до 20.00:

- ул. Каминского, д. 14;

- проспект Ленина д. 131, д. 143;

- ул. Михеева, д. 8;

- ул. Руднева д.72, д. 53;

- ул. Перекопская д. 7, д. 26;

- ул. Циолковского, д. 5;

- ул. Вересаева, д. 7;

- проспект Ленина, д. 74-а;

- ул. Смидович, д. 2;

- ул. Сойфера, д. 19;

- Ф. Энгельса, д. 114;

- 18-й проезд, д. 85;

- ул. Генерала Маргелова, д. 1;

- ул. Дм. Ульянова, д. 20-а;

- ул. Жукова, д.14;

- ул. Макаренко, д. 15;

- ул. Седова, д. 2;

- ул. Серебровская д. 22, д.16.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:14 +1
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