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Тулячка: «В Криволучье группа подростков избила мужчину»
Изображение Patrick Gruterich с сайта Pixabay

Тулячка: «В Криволучье группа подростков избила мужчину»

Информация о нападении появилась в одном из популярных тульских пабликов.

В одном из популярных тульских пабликов «Тула Жесть» опубликовали пост, в котором сообщается о нападении группы подростков на мужчину. Тулячка написала, что ее мужа сначала ударили в спину, а затем сильно избили. Это произошло в темное время суток, примерно в районе дома № 108-б по ул. Кутузова и остановки общественного транспорта «ул. Новопарковая»
 
«В конце сказали «готов, не дышит и ушли. Прошарили все карманы»», — говорится в сообщении.
 
Отметим, что на данный момент пострадавший не обращался с заявлением в полицию. Кроме того, по словам автора поста, это уже не первое нападение в данном районе.
 
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 0
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