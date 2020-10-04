Тулячка: «В Криволучье группа подростков избила мужчину»

Изображение Patrick Gruterich с сайта Pixabay

В одном из популярных тульских пабликов «Тула Жесть» опубликовали пост, в котором сообщается о нападении группы подростков на мужчину. Тулячка написала, что ее мужа сначала ударили в спину, а затем сильно избили. Это произошло в темное время суток, примерно в районе дома № 108-б по ул. Кутузова и остановки общественного транспорта «ул. Новопарковая»

«В конце сказали «готов, не дышит и ушли. Прошарили все карманы»», — говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент пострадавший не обращался с заявлением в полицию. Кроме того, по словам автора поста, это уже не первое нападение в данном районе.

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