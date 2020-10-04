В части Тулы из-за аварии наблюдаются проблемы с водой

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В деревне Берники водоснабжение отключено до окончания ремонтных работ.

На втором подъеме Масловско — Песоченского водозабора в районе деревни Алексеевка проводятся аварийно-восстановительные работы. Причина — коммунальная авария на водоводе диаметром 700 мм.

«С 12.00 до окончания работ в южную часть Центрального, Советского, Привокзального районов города Тула, в Скуратовских поселках, поселках Косая Гора и Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением. Прекращена подача воды в деревне Берники (военный городок). По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа», — сообщает «Тулагорводоканал».