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В части Тулы из-за аварии наблюдаются проблемы с водой
Изображение TanteTati с сайта Pixabay

В части Тулы из-за аварии наблюдаются проблемы с водой

В деревне Берники водоснабжение отключено до окончания ремонтных работ.

На втором подъеме Масловско — Песоченского водозабора в районе деревни Алексеевка проводятся аварийно-восстановительные работы. Причина — коммунальная авария на водоводе диаметром 700 мм.
 
«С 12.00 до окончания работ в южную часть Центрального, Советского, Привокзального районов города Тула, в Скуратовских поселках, поселках Косая Гора и Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением. Прекращена подача воды в деревне Берники (военный городок). По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа», — сообщает «Тулагорводоканал».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:04 +5
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