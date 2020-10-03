За сутки у 36 туляков выявлена коронавирусная инфекция

За минувший сутки. по данным на утро 3 октября, в Тульской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, 42 человека выздоровели и 2 скончались.

Всего за весь период мониторинга коронавирусная инфекция подтверждена у 10 266 жителей региона, из них 9 299 выздоровели и 377 умерли.