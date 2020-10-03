За сутки у 36 туляков выявлена коронавирусная инфекция
На данный момент ею переболели уже 9 299 человека.
За минувший сутки. по данным на утро 3 октября, в Тульской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, 42 человека выздоровели и 2 скончались.
Всего за весь период мониторинга коронавирусная инфекция подтверждена у 10 266 жителей региона, из них 9 299 выздоровели и 377 умерли.
За сутки в России — 9 859 новых случаев коронавируса, полностью выздоровело 5 563 человека, 174 летальных исхода.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.
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