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За сутки у 36 туляков выявлена коронавирусная инфекция

За сутки у 36 туляков выявлена коронавирусная инфекция

На данный момент ею переболели уже 9 299 человека.

За минувший сутки. по данным на утро 3 октября, в Тульской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекций, 42 человека выздоровели и 2 скончались. 

Всего за весь период мониторинга коронавирусная инфекция подтверждена у 10 266 жителей региона, из них 9 299 выздоровели и 377 умерли.

За сутки в России — 9 859 новых случаев коронавируса, полностью выздоровело 5 563 человека, 174 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.

 

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Автор: Юлия Александрова
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