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В Тульской области возобновился прием доноров антиковидной плазмы

В Тульской области возобновился прием доноров антиковидной плазмы

Тульская областная станция переливания крови приглашает доноров антиковидной плазмы.

Если вы переболели коронавирусом, то можете стать донором плазмы крови, в которой содержатся антитела. Она поможет тяжело больным коронавирусной инфекцией. 

Для того, чтобы сдать кровь, не нужно получать справку о наличии антител к коронавирусу в крови. Достаточно выписного эпикриза. Анализ на наличие антител сделают донорам на станции. 

Доноры с сомнительно положительным тестом на коронавирус не подойдут.

Записаться и узнать подробнее о процедуре сдачи плазмы крови можно по телефону 48-59-85 или 48-21-37.

Доноров крови ждут по адресу: улица Ф. Энгельса, д. 56.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:16 +1
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