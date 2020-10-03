В Тульской области возобновился прием доноров антиковидной плазмы

Если вы переболели коронавирусом, то можете стать донором плазмы крови, в которой содержатся антитела. Она поможет тяжело больным коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы сдать кровь, не нужно получать справку о наличии антител к коронавирусу в крови. Достаточно выписного эпикриза. Анализ на наличие антител сделают донорам на станции.

Доноры с сомнительно положительным тестом на коронавирус не подойдут.

Записаться и узнать подробнее о процедуре сдачи плазмы крови можно по телефону 48-59-85 или 48-21-37.

Доноров крови ждут по адресу: улица Ф. Энгельса, д. 56.