Коронавирусная сводка: в Тульской области 34 заболевших за сутки, один человек умер

Вот цифры за сутки по Тульской области:

Всего в России за сутки выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.

Вот какова ситуация по регионам: