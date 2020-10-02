Коронавирусная сводка: в Тульской области 34 заболевших за сутки, один человек умер
Федеральный оперштаб обновил статистику заболеваемости covid-19.
Вот цифры за сутки по Тульской области:
Всего в России за сутки выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.
Вот какова ситуация по регионам:
вчера, в 11:28, 12 3264 -1
30 сентября, в 10:40, 11 2956 -1
29 сентября, в 15:34, 81 17494 -14
29 сентября, в 15:29, 35 5086 0
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