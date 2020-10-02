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Стартовала Всероссийская перепись населения: скоро нас всех посчитают

Стартовала Всероссийская перепись населения: скоро нас всех посчитают

А ещё выяснят, какими языками мы владеем и как добираемся до работы. Вчера, 1 октября, был дан старт Всероссийской переписи населения (ВПН).

Первоначально перепись населения планировалось провести в России в октябре 2020 года (Myslo писал об этом в январе), но из-за пандемии коронавируса правительство приняло решение перенести ее на другое время.

Основной этап переписи населения в стране пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в ряде отдаленных и труднодоступных регионов она началась уже 1 октября.

Главные нововведения предстоящей переписи — возможность применения цифровых технологий и самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Напомним: последняя перепись в стране проходила в 2010 году.

По ее итогам количество россиян составило 142  905  200 человек.

За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7-го на 8-е место в мире. Согласно данным, на 1-м месте по естественному приросту населения находится Дагестан — население республики с 2017 по 2019 год выросло на 98,9 тыс. человек.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов сообщил, что серьезные изменения в переписной лист образца 2010 года вноситься не будут, но будут добавлены вопросы, позволяющие объективно оценить миграцию, в том числе трудовую. Также у россиян спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими языками они пользуются в повседневной жизни. У участников переписи выяснят, как они добираются до работы, – этот вопрос решили задавать с учетом роста мобильности населения и появления новых форм занятости. Также несколько изменились формулировки вопросов об образовании – они станут понятнее и доступнее.

Новые вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, а также определить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре, объяснили в Росстате.

Узнать о ВПН можно здесь. Всё о переписи в Тульской области тут.

 

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