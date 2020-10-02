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Тульская прокуратура прикрыла два сайта, продававших больничные листы

Тульская прокуратура прикрыла два сайта, продававших больничные листы

За подделку официального документа, его сбыт, приобретение либо использование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).

Прокуратура Привокзального района Тулы в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта с информацией о продаже поддельных больничных листов.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.

За подделку официального документа, его сбыт, приобретение либо использование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:53 0
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