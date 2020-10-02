Тульская прокуратура прикрыла два сайта, продававших больничные листы

За подделку официального документа, его сбыт, приобретение либо использование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).

Прокуратура Привокзального района Тулы в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта с информацией о продаже поддельных больничных листов.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность.

За подделку официального документа, его сбыт, приобретение либо использование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.