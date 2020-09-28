За сутки в Тульской области выявили 32 новых случая COVID-19
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 32 случая коронавируса, 21 человек выздоровел.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 10 093 человек, выздоровели – 9090, а умерли – 369.
Общая статистика по российским регионам за сутки такова:
сегодня, в 11:31, 7 977 0
вчера, в 11:03, 71 3026 -3
вчера, в 10:59, 43 2711 -1
26 сентября, в 12:06, 22 2048 -2
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