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За сутки в Тульской области выявили 32 новых случая COVID-19

За сутки в Тульской области выявили 32 новых случая COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 32 случая коронавируса, 21 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 10 093 человек, выздоровели – 9090, а умерли – 369.

Общая статистика по российским регионам за сутки такова:

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