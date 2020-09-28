За сутки в Тульской области выявили 32 новых случая COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 32 случая коронавируса, 21 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 10 093 человек, выздоровели – 9090, а умерли – 369.

Общая статистика по российским регионам за сутки такова: