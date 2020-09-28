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Дмитрий Жохов – абсолютный победитель 8-го чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту

Дмитрий Жохов – абсолютный победитель 8-го чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту

Пилоты выполнили четырнадцать заданий в четырех самостоятельных полетах.

В Туле завершился Восьмой открытый чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту (тепловые аэростаты), в котором приняли участие десять пилотов и экипажей из Тулы, Тульской области, Московской области, Калуги, Ростова-на-Дону и Рязани. Пилоты выполнили четырнадцать заданий в четырех самостоятельных полетах.

В ходе соревнований судейская бригада под руководством судьи всероссийской категории, кандидата в мастера спорта, члена сборной России Евгения Чубарова оттестировала новую методику работы судей-измерителей, жители Тулы смогли увидеть аэростаты над городом в день празднования 500-летия кремля.

Абсолютным победителем открытого чемпионата стал мастер спорта, туляк Дмитрий Жохов, второе место также занял наш земляк, мастер спорта Андрей Кульков, третье место осталось за жителем Рязани, Владимиром Ермаковым.

Галерея
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 1
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 2
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 3
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 4
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 5
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 6
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 7
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 8
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 9
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 10
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 11
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 12
Дмитрий Жохов стал абсолютным победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, Фото: 13
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В региональном зачете места распределились следующим образом: первое место – Дмитрий Жохов, второе место – Олег Снетков и третье – Андрей Кульков.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:11 +2
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