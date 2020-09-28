Дмитрий Жохов – абсолютный победитель 8-го чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту

В Туле завершился Восьмой открытый чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту (тепловые аэростаты), в котором приняли участие десять пилотов и экипажей из Тулы, Тульской области, Московской области, Калуги, Ростова-на-Дону и Рязани. Пилоты выполнили четырнадцать заданий в четырех самостоятельных полетах.

В ходе соревнований судейская бригада под руководством судьи всероссийской категории, кандидата в мастера спорта, члена сборной России Евгения Чубарова оттестировала новую методику работы судей-измерителей, жители Тулы смогли увидеть аэростаты над городом в день празднования 500-летия кремля.

Абсолютным победителем открытого чемпионата стал мастер спорта, туляк Дмитрий Жохов, второе место также занял наш земляк, мастер спорта Андрей Кульков, третье место осталось за жителем Рязани, Владимиром Ермаковым.

В региональном зачете места распределились следующим образом: первое место – Дмитрий Жохов, второе место – Олег Снетков и третье – Андрей Кульков.