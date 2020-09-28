Официально: в Тульской области продлены антикоронавирусные ограничения

Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, снижения рисков распространения нового коронавируса в Тульской области до конца года продлён запрет на проведение публичных и массовых мероприятий. Этот вопрос стал основным на еженедельном совещании у губернатора.

Кроме того, работодателям рекомендуется при возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, определив приоритет для работников в возрасте старше 65 лет.

За несоблюдение требований организации и индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности.