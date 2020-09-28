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В Тульской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

В Тульской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Магазины, нарушающие этот режим, будут закрывать. А сам режим продлен до 31 декабря.

Сегодня, 28 сентября, в здании областного правительства проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе совещания губернатор заявил, что масочный режим будет продлен до Нового года, а контроль за его соблюдением будет ужесточен:

– Мы должны не ждать всплеска заболевания, а начать заблаговременные мероприятия: активизировать работу по контролю за соблюдением масочного режима. Хорошая погода расслабила жителей, но угроза не ушла – ее сдержали и контролируют. Чтобы минимизировать заболеваемость и сократить количество жертв, мы должны ужесточить требования к соблюдению масочного режима, который продлевается до 31 декабря.

Кроме этого губернатор заявил, что любые магазины, нарушающие масочный режим, будут закрываться, а на предприятиях региона разработан график перевода сотрудников на удаленку при ухудшении положения. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:49 −18
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