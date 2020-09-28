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Туляк снял на видео безрассудного гонщика на машине каршеринга
Фото: instagram.com/4p.tula

Туляк снял на видео безрассудного гонщика на машине каршеринга

К счастью, в этот раз обошлось без ДТП.

В сети появилась запись с видеорегистратора, запечатлевшая безрассудное поведение водителя за рулем машины каршеринга.
 
Судя по данным в левой нижней части экрана, кадры были сняты 27 сентября этого года в 19.20. Автор двигался с Новомосковского шоссе в направлении ул. Оборонной, когда его обогнал автомобиль каршеринга.
 

В районе аварийного перекрестка ул. Оборонная/ул. Некрасова машина совершила резкий маневр с выездом на полосу встречного движения. К счастью, в этот раз обошлось без ДТП.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:06 +3
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