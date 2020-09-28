Фото: instagram.com/4p.tula

Туляк снял на видео безрассудного гонщика на машине каршеринга

К счастью, в этот раз обошлось без ДТП.

В сети появилась запись с видеорегистратора, запечатлевшая безрассудное поведение водителя за рулем машины каршеринга. Судя по данным в левой нижней части экрана, кадры были сняты 27 сентября этого года в 19.20. Автор двигался с Новомосковского шоссе в направлении ул. Оборонной, когда его обогнал автомобиль каршеринга. В районе аварийного перекрестка ул. Оборонная/ул. Некрасова машина совершила резкий маневр с выездом на полосу встречного движения. К счастью, в этот раз обошлось без ДТП.